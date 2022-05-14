Son dakika haberleri | Uludere'de uçurtma şenliği; askerler ile halk halay çekti - Haberler

ULUDERE, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, gençlerin kurduğu 'Yarına Umut Derneği' tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde askerler ile bölge halkı birlikte halay çekti.

Uludere ilçesinde, 'Yarına Umut Derneği'ni kuran gençler, faaliyetlerinin ilki olarak 'uçurtma şenliği' düzenledi. Uzungeçit beldesinde yapılan şenliğe belde belediye Başkanı Cemil Yıldız, Bölük Komutanı Samet Kaçmaz, Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Müdürü Emin Bayram ile beldede yaşayanlar, asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şenliğe katılanlar hep birlikte halay çekti. Öğrencilerin müzikli oyunları da izleyicilerin beğenisini kazandı. Yerel sanatçılar ve öğrenciler de çeşitli eserleri seslendirdi.