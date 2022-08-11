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Son dakika haberleri! Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Son dakika haberleri! Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberler... Bursa'da, Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'da, Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uludağ'ın İnkaya mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu.

Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Uludağ Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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