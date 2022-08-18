Son dakika haberleri... UKRAYNALI ÇİFTİN OTOMOBİLDE BIRAKTIĞI KÖPEK, HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ

EDİRNE'de Ukraynalı Vitaly Krasnolutsky ve eşinin vize işlemleri için Bulgaristan Başkonsolosluğu'na giderken park ettikleri otomobillerinin içinde bıraktıkları 2 köpek, 37 dereceyi bulan sıcaklıkta aracın içinde havasızlık ve sıcaktan baygınlık geçirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin aracın camını kırarak çıkardıkları köpeklerden 'Elvis' isimli köpek, yaklaşık 1 saat süren müdahaleye rağmen öldü.

Ukraynalı Vitaly Krasnolutsky, eşi ile birlikte BT 5766 BX plakalı otomobili içinde 2 köpeğiyle birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde park ederek, vize işlemleri için Bulgaristan Başkonsolosluğu'na gitti. Hava sıcaklığının 37 derece olduğu Edirne'de, park edilen otomobilin içinde köpek havlama seslerini duyan çevrede bulunanlar, hayvanların sıcaktan ve havasızlıktan bayılmak üzere olduğunu gördü. Kendi imkanları ile otomobilin kapılarını açıp köpekleri çıkaramayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köpekleri kurtarmak için aracın camını kırdı. O sırada

Vitaly Krasnolutsky ile de gelip, köpeklerinin durumunu görünce büyük panik yaşadı. Çiftin anahtarı otomobilin içinde unuttuklarının belirlenmesi üzerine ekipler camlarını kırıp köpekleri baygın halde çıkardı.

KÖPEĞİNE 1 SAAT BOYUNCA KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPILDI

Köpeklerden tepki vermediği anlaşılan Staffordshire Bull Terrier cinsi Elvis isimli köpeğe itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlandı. Vitaly Krasnolutsky, müdahaleye cevap vermeyen köpeği Elvis'e yaklaşık 1 saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Olay yerine çağrılan belediye veteriner hekimleri beklenirken, itfaiye ekipleri de Krasnolutsky'e yardım etti. Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından olay yerine Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler, köpeğin öldüğünü belirlerken Krasnolustsky çifti büyük üzüntü yaşadı. Vitaly Krasnolustsky ve eşi hayatta kalan diğer köpeklerine sarılarak birbirlerini teselli etti.

'1 SAATTİR VETERİNER BEKLENİYOR'

Köpeğin durumunu görünce çok üzüldüklerini söyleyen Beyhan Gülal, "Sabah bir şeyi yoktu köpeklerin, burada hayvanlarını gezdirdiler. Sonrasında köpeklerini bırakıp konsolosluğa gittiler. Sabah 9 gibi gelmişlerdi, o saatten beri hayvanlar bu şekilde. Biz de görünce dayanamadık çok üzüldük. Bizim de köpeğimiz var, onlar evlat gibi. Veterinerin geç gelişi kabul edilebilir gibi değil, 1 saattir veteriner bekleniyordu burada" dedi.

Hatice Gülal da kendilerinin de köpekleri olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm, benim de bir köpeğim var. Onlar bizim evladımız gibi. Ama böyle de bir veterinerlik sistemi olmaz. 1 saati geçmiş veteriner aranalı, yeni geldiler. Eğer benim hayvanım olsaydı veterineri dövebilirdim. 1 saati geçti ve veteriner gelmedi" diye konuştu.

'ARACIN KAPISINI AÇMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

Bölgede esnaflık yapan İsmail Artamacı ise köpeğin ölmesinden dolayı çok üzüldüklerini ifade etti. Artamacı, "Burada esnafım. Sabah gördüm aracı, camları çok az açıktı. Hayvanlar içerisindeydi, havlıyorlardı. 1-2 saat sonra sahipleri gelip aracı çalıştırıp klimayı açmışlar. Daha sonra buradaki bir esnaf arabada hayvanın boğazının sıkışıp ağzından salyaların aktığını görmüş. Sonra polise ve itfaiyeye haber verdiler. Araç yabancı uyruklu olduğu için de zor ulaştılar. Biz bu sırada bayağı uğraştık aracın kapısını açabilmek için. Hatta camı kıracaktık ama polis izin vermedi. Çok üzüldük çünkü o da bir can" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köpek sahibi Vitaly Krasnolutsky'e köpeğine eziyet etmek suçundan işlem başlattı.