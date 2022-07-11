Son dakika... Ukrayna'ya roket saldırısı 15 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'ya roket saldırısı: 15 ölü, 6 yaralı

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde beş katlı 2 bina Rusya'nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün akşam Rusya'nın roket saldırısı sonucu Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında beş katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel