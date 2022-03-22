Son dakika haberleri | Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 117 çocuk öldü, 155'i yaralandı

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da, saldırıların başlamasından bu yana 117 çocuğun hayatını kaybettiği, 155 çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72'si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ilk belirlemelere göre, 117 çocuk yaşamını yitirirken 155 çocuk da yaralandı.

Bombardımanlardan en çok Kiev, Harkiv ve Çernigiv'de yaşayan çocuklar etkilendi.??