Son dakika haberleri | Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.
Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.
AA / Ruslan Rehimov - Güncel