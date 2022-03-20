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Son dakika haberleri! Ukrayna'da araç içi kamera kullanımına yasak getirildi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Son dakika haberleri! Ukrayna'da araç içi kamera kullanımına yasak getirildi

Son dakika haberler: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konumları ve hareketleri ile ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemek için araç içi kamera kullanımına yasak getirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konumları ve hareketleri ile ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemek için araç içi kamera kullanımına yasak getirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bogdan Senik, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde tüm sürücülerin araç içi kamera kullanımına yasak getirildiğini bildirdi.

Senik, karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları ve silahlı kuvvetlerin mevzileri ve ilerleyişleriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Ukrayna, Tragger, Güncel, Haberler

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