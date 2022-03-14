Son dakika haberleri! Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile 4. tur müzakerelerin yakında başlayacağını duyurdu.

Müzakerelerin zor geçeceğine dikkati çeken Podolyak, "Rusya, saldırgan eylemlerinin saçmalığını fark etse de Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine karşı 19 gündür uygulanan şiddetin doğru bir strateji seçimi olduğu yanılsaması içinde." ifadesini kullandı.

Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin 4. turu çevrim içi yapılacak.