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Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre TUZLA Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü'nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İstanbul'un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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