Son dakika haberleri! TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDEKİ BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Haberler

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Son dakika haberleri! TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDEKİ BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDEKİ BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Gelen son dakika haberlerine göre TUZLA Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü ve bir kişinin yaralandığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

Tuzla, Kimyacılar Sanayi Sitesi Analitik Caddesi'nde boya imalathanesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki atıkların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek trafoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale etti. Yangında fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İmalathanede hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

-Yanan fabrika cep telefonu görüntüsü

-Yaralıdan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Haberler

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