Son dakika haberleri | TURUNÇ TOPLAYAN 3 KADININ ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

ADANA (DHA) - ADANA'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ve kuzenleri Birsen Sonkur'a (52) çarpan sürücü Muhittin Kutay (23) tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, kadınların yanındaki bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı belirtilen Nilüfer Kanat, ablası Özler Büyükmazı ile kuzenleri Birsen Sonkur'a çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Kanat, Büyükmazı ve Sonkur olay yerinde hayatını kaybetti.

KADINLARIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza yerinde ise kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü. Otopsileri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur'un cenazeleri, Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kontrolden çıkan Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptıktan sonra hurdaya döndüğü, kadınların ise karşı şeride savrulup S.D. yönetimindeki otomobilin altında kaldıkları görüldü. Ayrıca kadınların yanındaki bir kişinin ise kazadan kıl payı kurtulduğu, daha sonra da sinir krizi geçirdiği yer aldı.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı. (DHA)