Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu havalimanının da yer aldığı güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısında 7 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu, Somali, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title