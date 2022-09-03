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Son dakika haberleri... Türkiye, Somali'deki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı

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Son dakika haberleri... Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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