Son dakika haberleri | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırıBaşkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi
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Son dakika haberi... - Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı Başkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi.
- Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı
Başkonsolosluk binasında maddi hasar meydana geldi
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.
Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.