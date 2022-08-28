Son dakika haberleri | Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı

Sel bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin tırlarla taşınması PAKİSTAN - Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.