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Son dakika haberleri | Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki

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Son dakika haberleri | Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen "siyasi motifli" mahkumiyet kararının "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen "siyasi motifli" mahkumiyet kararının "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Bakanlık, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve diğer Kırım Tatarı soydaşlar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün verilen siyasi motifli mahkumiyet kararı endişe vericidir." ifadesi kullanıldı.

Kırım Tatarlarının ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına desteğin vurgulandığı açıklamada, söz konusu kişiler dahil Kırım'da tutuklu bulunan tüm soydaşların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği kaydedildi. ???????

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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