Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübünün iki sporcusu, Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübünün iki sporcusu, Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Erzurum'da 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvada 42 kiloda ringe çıkan Melek Özdemir birinci, Hilal Sena Aygün de 51 kiloda üçüncü oldu. Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Akbulut, Melek Özdemir ve Hilal Sena Aygün'ü başarılarından dolayı kutladı. Akbulut, "Gençlerimizin farklı spor branşlarında başarı haberlerini almak bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı. AA / Recep Bilek - Güncel Melek Özdemir Türkiye Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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