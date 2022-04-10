Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Voleybol karşılaşmanın yapılması

Ödül töreni

Çelenk sunumu IĞDIR ( AA) - Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Polis Sergisi"nin açılmasıyla devam etti.

Hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce voleybol turnuvası da düzenlendi.

Kentteki liselerde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler ile rütbeli amirler ve kadın polis memurlarından oluşan 16 karma takımın katıldığı turnuvanın final müsabakasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü takımı karşılaştı

Rakibini yenen KOM Şubesi takımı, kupasını İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'dan aldı.