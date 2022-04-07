Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberi... Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende, İl Müftü Vekili Musa Çiftçi şehitler için dua etti.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, güvenlik güçleri ve şehit yakınları şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Karabulut, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla yad ettiklerini söyledi.

Vatandaşın daha rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Karabulut, halkın desteğiyle huzur ve güveni sürdüreceklerini belirtti.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Polis Haftası, Nisan, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title