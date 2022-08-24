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Son dakika haberleri! Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (4)

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Son dakika haberleri! Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (4)

Son dakika haberi: KAZAYLA İLGİLİ 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris ilçesinde safari cipin devrilmesi sonucu 5 Irak uyruklu turistin öldüğü, 4 turistin yaralandığı kazayla ilgili 2 savcının görevlendirildiği belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris ilçesinde safari cipin devrilmesi sonucu 5 Irak uyruklu turistin öldüğü, 4 turistin yaralandığı kazayla ilgili 2 savcının görevlendirildiği belirtildi. Yürütülen soruşturmada kazaya karışan 2 araç sürücüsünün yanı sıra tur şirketi sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris Datça çevre yolu (D400 karayolu) üzerinde seyir halinde olan tur aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu araçta bulunan yolculardan 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştır. Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış ve iki cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cenazelerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemleri Cumhuriyet Savcılarımız nezaretinde devam etmekte olup olayla ilgili araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam ediliyor."

Cavit AKGÜN / MUĞLA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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