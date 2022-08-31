Son dakika haber: Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Turgutlu Belediyesi otoparkından itfaiye araçları görüntüsü Turgutlu Belediyesi otoparkı yangın görüntüsü İtfaiye ekiplerinin çalışma görüntüsü İtfaiye araçlarının gitmesi Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoparkta çıkan yangın itfaiye... Turgutlu Belediyesi otoparkından itfaiye araçları görüntüsü Turgutlu Belediyesi otoparkı yangın görüntüsü İtfaiye ekiplerinin çalışma görüntüsü İtfaiye araçlarının gitmesi Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Turan Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Belediyesi hizmet binasının altındaki otoparkta yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik dağıtım merkezinde yaşanan kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenen yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otoparkta giriş ve çıkışlar normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Turgutlu Belediyesi Turgutlu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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