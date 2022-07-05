Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik hasar oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Turgutlu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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