Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik hasar oluştu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel