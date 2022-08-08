Son dakika haberleri! Turgutlu'da Kerbela şehitleri anıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hz. Hüseyin Camii önünde toplanan vatandaşlar, kortej halinde yürüyerek Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına geldi. Anma töreninde Kerbela oratoryosu sahnelendi. Okunan mersiyeler sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Programa Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ve vatandaşlar katıldı. Güncel AA / Kamil Tekmen Hz. Hüseyin Hisarcık Turgutlu Güncel Haberler Son Dakika

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