Son dakika haberleri | Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Tunus'un kuzeyinde geçen hafta başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunus'un kuzeyinde geçen hafta başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un yakınındaki Ben Arus kentinde yer alan Bukernin Dağı'ndaki yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bukernin Dağı'nda 19 Temmuz'da başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Sivil Savunma Birliklerine bağlı mobil itfaiye ekiplerinin ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin kullanıldığı söndürme çalışmalarının sonucunda Bukernin Dağı'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Söndürme ekiplerinin izleme ve soğutma çalışmaları için bölgede bir süre daha bulunacağı aktarılan açıklamada, ekiplerin rüzgarın etkisiyle tekrar yangın çıkması ihtimalini önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Ülkede geçen hafta başlayan orman yangınlarında kullanılmak üzere, Cezayir, Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı göndermişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

İçişleri Bakanlığı Toros Dağları İtfaiye Tunus Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title