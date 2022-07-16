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Son dakika haberleri | Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Son dakika haberleri | Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Nazımiye ilçesi Turnayolu köyü Boncuk mezrasındaki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 21 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli C.A. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Tunceli Güncel Haberler Son Dakika

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