Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3 sığınak içerisinde; 2 adet EYP düzeneği, 5 top sera naylonu, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 6 adet uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 adet panço, 5 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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