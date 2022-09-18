Son dakika haberleri... Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Bir son dakika haberine göre Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kent merkezinde bulunan Moğultay Mahallesi Zeytintepe Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel