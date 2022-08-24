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Son dakika haberleri! Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

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Son dakika haberleri! Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Coşkun Sel ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Coşkun Sel ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Mardin'de görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Tümgeneral Sel'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Demirtaş, Tuğgeneral Tataroğlu'na da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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