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Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Utku Şimşek

Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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