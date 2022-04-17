Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Utku Şimşek

İhlas Haber Ajansı / Güncel