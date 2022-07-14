Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek
AA - Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'da bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla mücadelede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 AS-532 Cougar tipi helikopter ve 2 CH-47 Chinook tipi helikopterin havadan müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 2 SH-70 Sikorsky tipi helikopter, insansız hava aracı, 2 çıkarma gemisi, dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personelle mücadele verdiği kaydedildi.
AA / Serdar Açıl - Güncel