Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'da bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla mücadelede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 AS-532 Cougar tipi helikopter ve 2 CH-47 Chinook tipi helikopterin havadan müdahalede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 2 SH-70 Sikorsky tipi helikopter, insansız hava aracı, 2 çıkarma gemisi, dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personelle mücadele verdiği kaydedildi. AA / Serdar Açıl - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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