Son dakika haberleri! Trenin çarptığı genç öldü
AA - Ahmet Işık - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.
BATMAN (AA) - Batman'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Çamlıtepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tren raylarında yürüyen Mehmet Ali Sevim'e (18) Kurtalan istikametinden gelen yük treni çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Ahmet Işık - Güncel