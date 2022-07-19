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Son dakika haber... Arıcılar ilaçlamanın arıların aktif olmadığı zamanlarda yapılmasını istiyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haber... Arıcılar ilaçlamanın arıların aktif olmadığı zamanlarda yapılmasını istiyor

Son dakika haber... Trakya'da arıcılar, ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılına karşı yürütülen mücadelenin gece saatlerinde ve kendileriyle koordineli olarak yapılmasını istedi.

Trakya'da arıcılar, ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılına karşı yürütülen mücadelenin gece saatlerinde ve kendileriyle koordineli olarak yapılmasını istedi.

Bölge genelinde etkili olan çayır tırtılı zararlısına karşı üreticilerin yer ekipmanları ve dronlarla ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlükleri, üreticileri ilaçlama çalışmalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapmaları konusunda uyarıyor.

-"Bilinçli çiftçilere çok teşekkür ediyoruz"

Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, AA muhabirine ilaçlamanın bilinçli ve kontrollü yapılması gerektiğini söyledi.

Arılar bal toplama döneminde olduğu için kovanların taşınmasının söz konusu olmadığını ifade eden Altınordu, arıcılara bu konuda destek olunması gerektiğini dile getirdi.

İlaçlamanın gece saatlerinde ve arıcılarla koordineli şekilde yapılması uyarısında bulunan

Altınordu, şunları kaydetti:

"Tırtıl mücadelesi tabii ki yapılacak ancak burada arıların yaşamı da göz önüne alınmalı. Bilinçli çiftçilere çok teşekkür ediyoruz. Gece ilaç atıyorlar, arılara zarar vermeyecek şekilde. Ancak kontrolsüz şekilde yapılan ilaçlamalar arı kayıplarına yol açıyor. Şu anda tam bal üretim zamanı, arılar çiçeklere uçuyor. Bir taraftan da ilaçlama devam ediyor."

Altınordu, ilaçlama nedeniyle bazı alanlarda meydana gelen arı teleflerinin tazmin edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Arılar gidiyor geri gelmiyor"

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan da ilaçlamanın çiftçiler tarafından akşam saatlerinde arıların üretim için çiçeklere konmadığı saatlerde yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

İlaçlama yapılmadan önce tarla çevresindeki arıcıların da bilgilendirilmesini istediklerini belirten Çalışkan, bazı bölgelerde arı ölümleri meydana gelmeye başladığını söyledi.

Tekirdağ'da arıcılık yapan Osman Korkut da ilaçlama yapılan bazı bölgelerde arıcıların mağdur olduğunu iddia etti.

Korkut, bu sene bal veriminde kayıplar yaşanacağını ifade ederek, "Bu ilaçlamalardan sonra kovandan çıkan arılar geri gelmemeye başladı. Arıların meralara gittiğini görüyoruz ama geri döndüğünü göremiyoruz" dedi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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