Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı - Can Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü

Son dakika habere göre ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışırken tartıştığı sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kalan Ümit Özdemir (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışırken tartıştığı sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kalan Ümit Özdemir (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, bu nedenle bir sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Özdemir'e çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, Özdemir ağır yaralandı. Yaralanan Özdemir başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Ümit Özdemir, Çukurova, Adana, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title