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Son dakika haberleri! Trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Nimet Kaya'nın cenazesi Siirt'te defnedildi

Son dakika haberleri! Trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Nimet Kaya'nın cenazesi Siirt'te defnedildi

Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya'nın (84) cenazesi, Siirt'in Tillo ilçesinde toprağa verildi.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya'nın (84) cenazesi, Siirt'in Tillo ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım???????ıyla dün İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kaya'nın cenazesi, Tillo ilçesine getirildi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da babası olan Kaya'nın cenazesi, Tillo Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Tillo Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Kaya'nın yakınlarının yanı sıra Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

İstanbul Fatih Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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