Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken aşağı düşerek yaşamını yitiren Avni Küçük, son yolcuğuna uğurlandı.

ERENLER, SAKARYA (DHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken aşağı düşerek yaşamını yitiren Avni Küçük, son yolcuğuna uğurlandı. Erenler Türbe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Küçük ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Avni Küçük'ün cenazesi Emirsultan mezarlığında toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü çelenk gönderirken, cenaze namazına katılan bazı kişilerin Trabzonspor atkıları taktıkları görüldü.

Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzonspor, Sakarya, Erenler, Cenaze, Güncel, Haberler

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