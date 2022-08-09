Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde Z.Z.E'nin (47) tarım arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramalarda 4 kilo 260 gram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Seyit Ahmet Eksik Sürmene Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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