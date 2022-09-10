Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arsin ilçesinde uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine F.A, A.A. ve K.D'nin evlerine operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeği "Atlas"ın da yer aldığı aramalarda, 13 kök Hint keneviri, 784,66 gram kubar esrar, 20,40 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, çok sayıda şeffaf poşet, 3 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ile 2 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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