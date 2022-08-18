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Son dakika haberleri... Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Son dakika habere göre Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.B'nin piyasaya sahte banknot ve altın görünümlü madeni para süreceği istihbaratı üzerine şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 3500 dolar, 500 avro ile 119 altın görünümlü madeni para, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 fişek, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Trabzon Yomra Güncel Haberler Son Dakika

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