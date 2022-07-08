Son dakika haberleri: Trabzon'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Trabzon'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindekiler, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Ustaoğlu ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı, ailelerle bir süre görüştü.
AA / Duygu Avunduk - Güncel