Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Haberler

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Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine,

yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

AA / Güncel

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