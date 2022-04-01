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Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi

Son dakika gündem haberi... Trabzon'da dere yataklarındaki su miktarı yüksek kesimlerde karın hızla erimesi sonucu 3 katına çıktı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da dere yataklarındaki su miktarı yüksek kesimlerde karın hızla erimesi sonucu 3 katına çıktı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak yüksek kesimlerdeki karın hızla erimeye devam ettiği belirtildi.

Karın erimesi neticesinde dere yataklarında akışa geçen su miktarının yaklaşık 3 katına çıktığı ve artmaya da devam ettiği vurgulanarak, DSİ'nin gerekli takipleri yaptığı, gerekli olması halinde acil müdahalede bulunmak üzere ekiplerin hazır tutulduğu kaydedildi.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerdeki vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, su, Güncel, Haberler

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