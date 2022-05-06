Son dakika... TRABZON'DA HEYELAN; O ANLAR KAMERADA

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde akaryakıt istasyonu arka kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak ve taş kütlelerinin hızla sürüklendiği heyelan anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akçaabat-Düzköy kara yolu üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmını çevreleyen istinat duvarı üzerindeki yamaçta dün heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak yığını ve beraberindeki taş kütleleri hızla akarak istasyon duvarına kadar yanaştı. Heyelanlı alanda temizleme çalışması başlatılırken, hasara neden olan heyelan anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; heyelanda toprak ve taş kütlelerinin saniyeler içerisinde sürüklendiği ve çevreye toz bulutu yayıldığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel