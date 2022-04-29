Son dakika haberleri... Trabzon'da düştüğü dereden balıkçılar tarafından çıkarılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri... Trabzon'da düştüğü dereden balıkçılar tarafından çıkarılan çocuk hayatını kaybetti

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Son dakika haberleri... Trabzon'da düştüğü dereden balıkçılar tarafından çıkarılan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü dereden balıkçılar tarafından çıkarılan 10 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

BAYBURT (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü dereden balıkçılar tarafından çıkarılan 10 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Araklı- Bayburt kara yolu yakınındaki Karadere'ye giren B.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araklı Limanı'nda bulunan balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmalarına katıldı.

Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan çocuk, ambulansla Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Bayburt, Trabzon, Güncel, Haberler

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