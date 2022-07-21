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Son dakika haberleri | TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberleri | TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haber... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman, Trabzon ve Rize'de yapılacak yatırımlar için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman, Trabzon ve Rize'de yapılacak yatırımlar için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman merkez ilçe Petrol Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazın "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Trabzon'un Of ilçesi Sulaklı Mahallesi'nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazlarla, Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi sınırları içerisinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan bölgelerde ihtiyaç duyulan yapılaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Adıyaman Trabzon Rize Toki Güncel Haberler Son Dakika

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