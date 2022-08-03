Son dakika haberleri | Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

 - Güncelleme:

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erbaa ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Günebakan köyünde bir kişiye ait arazide 193 kök Hint keneviri ve 493 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hisarcık Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title