Son dakika haberleri | Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haber... Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Hasan köyü mevkisinde bulunan kızılçam ormanında çıkan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, 2 arazöz, 3 araç ve 20 personelle yangını söndürm.eye çalıştı Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Orman İşletme Müdürlüğü Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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