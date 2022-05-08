Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Haberler

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Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri... Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve kullanılmayan iki katlı ahşap evden ses geldiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin önünde, arka tarafında ve içinde inceleme yaptı. İncelemede her hangi bir soruna rastlanmadı.

Tutanak tutan ekipler bölgeden ayrıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Tokat, Güncel, Haberler

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