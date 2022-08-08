Son dakika haber! Niksar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberine göre TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Kümbetli köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan Coşkun Genç (28) yönetimindeki 34 COE 998 plakalı hafif ticari araç, Enver Yeşersin yönetimindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Adem Ay (21), Oğuzhan Yeşersin (16) ve Yusuf Yeşersin (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur Tragger Niksar Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Niksar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.