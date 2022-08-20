Son dakika haberleri! Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü. Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü. Duran Dağ (48) idaresindeki 16 AFF 664 plakalı tırda, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında lastiğinin parlaması sonucu yangın çıktı. Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın tüpleriyle tırda çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan tırdaki yangın ve müdahale edilmesi, jandarma araç kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Jandarma Turhal Tokat Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.