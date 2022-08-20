Son dakika haberleri! Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü
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Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.
Duran Dağ (48) idaresindeki 16 AFF 664 plakalı tırda, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında lastiğinin parlaması sonucu yangın çıktı.
Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın tüpleriyle tırda çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Öte yandan tırdaki yangın ve müdahale edilmesi, jandarma araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel