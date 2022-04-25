Son dakika haberleri... Tire'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'in Tire ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çağdaş Tutkaç idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosiklet, Gültekin Başargan Caddesi'nde, A.G'nin kullandığı 35 T 2024 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Dilek Ayvalı - Güncel